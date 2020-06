O décimo primeiro supermercado da cadeia alemã disponibiliza 1.400 m² de área de venda e abre ao público esta quarta-feira no norte do Luxemburgo.

Lidl abre esta quarta-feira novo supermercado em Huldange

Redação O décimo primeiro supermercado da cadeia alemã disponibiliza 1.400 m² de área de venda e abre ao público esta quarta-feira no norte do Luxemburgo.

O Lidl abre esta quarta-feira a sua 11ª loja em Huldange, mesmo em frente ao Knauf Shopping Center. O retalhista alemão revelou os seus planos de expansão no Luxemburgo.

Em meados de Junho, será apresentada uma licença de construção para uma nova superfície em Dudelange. A sua abertura está prevista para 2022, com uma característica especial: será a primeira no Grão-Ducado a acolher escritórios no primeiro andar, disponíveis para aluguer, por acima dos 1.249 m² de área de venda de produtos.

Em Differdange, o projecto de demolição-reconstrução da superfície comercial deverá estar concluído no Outono deste ano. Irá abrir com 1.486 m², o dobro do que tinha antes do início dos trabalhos.

Estes três projectos representam cerca de 37 milhões de euros de investimento e cerca de 60 postos de trabalho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.