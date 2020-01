Dá a cara pelos piores e melhores motivos: despedir e contratar. Pascal Marchesin trabalhou 20 anos na siderurgia, até ter de fechar uma fábrica e mandar centenas de pessoas para a rua. Há sete anos que é diretor de recursos humanos do maior grupo de comunicação de imprensa escrita no Luxemburgo, a “grande avó de 170 anos”, como gosta de lhe chamar.

Luxemburgo 3 min.

Lidar com as dores de crescimento

Sibila LIND Dá a cara pelos piores e melhores motivos: despedir e contratar. Pascal Marchesin trabalhou 20 anos na siderurgia, até ter de fechar uma fábrica e mandar centenas de pessoas para a rua. Há sete anos que é diretor de recursos humanos do maior grupo de comunicação de imprensa escrita no Luxemburgo, a “grande avó de 170 anos”, como gosta de lhe chamar.

Na vida há coisas que não acontecem por acaso. Há pessoas com quem nos cruzamos que vão acabar por definir o nosso próximo passo. Assim acredita Pascal. “Para mim, foi o encontro com o diretor de uma fábrica de siderurgia, quando era estudante”.

Pascal nasceu numa pequena aldeia industrial na região da Lorena, no nordeste de França. Toda a sua família trabalhava em fábricas na vallée de la Fensch, o berço da siderurgia e da exploração mineira do país. “Quando terminei os meus estudos em economia e direito, tive necessidade de perceber a indústria por dentro”, diz.

A oportunidade surgiu quando o diretor de uma fábrica da ArcelorMittal veio falar à sua escola, num fórum de estudantes. “Ele perguntou-me: ‘Interessa-te fazer um estágio connosco?’ E eu disse que sim”. Em 1992, com 23 anos, Pascal começava toda uma vida na siderurgia.

Quando chegas, há uma missão que tens de cumprir. E durante um ano não foi simples. Fui o ‘senhor reestruturação’, era dessa forma que as pessoas me olhavam.

Durante 20 anos, trabalhou sempre no mesmo ramo, sempre no departamento dos recursos humanos. Admite que não foi fácil. “Foram 20 anos de reestruturação. Cada ano tínhamos de pensar como é que íamos reduzir os custos para continuarmos ‘vivos’. Havia sempre muitas pessoas a ir para a reforma, o que permitia que a empresa se fosse regenerando de forma natural e lenta”, conta. Até 2011. No final desse ano, a fábrica de Schifflange foi encerrada. Pascal, que na altura era o diretor dos recursos humanos, teve de mandar 400 pessoas para a rua. “A siderurgia era a minha segunda família, e nesse momento perdi toda a fé que tinha no ramo”. Estava na altura de mudar.

Alguns meses depois, surgiu a oportunidade de ocupar o mesmo cargo, mas para o grupo Saint-Paul, que detém vários órgãos de comunicação social, entre eles o Contacto e o Luxemburger Wort. Estava preparado para começar uma nova etapa quando se viu obrigado a pôr em prática um despedimento coletivo que já tinha sido acordado antes da sua entrada. Mais uma vez, teve de mandar embora trabalhadores que tinham crescido com aquela empresa: 68 pessoas ficaram sem trabalho de um dia para o outro.

Foto: Anouk Antony

“Quando chegas, há uma missão que tens de cumprir. E durante um ano não foi simples. Fui o ‘senhor reestruturação’, era dessa forma que as pessoas me olhavam”. Mas, pouco a pouco, a confiança, conta Pascal, foi voltando. “Hoje em dia posso dizer que conheço as 300 pessoas que trabalham aqui. Umas mais que outras, mas conheço. E isso é muito importante”.

Este ano, Pascal fez 50 anos. Um número redondo que o faz pensar no futuro e em projetos a cumprir para o ano que vem. Em 2020, quer passar mais tempo com a família e sonha fazer um cruzeiro com a mulher e os filhos por um país do norte da Europa. A nível profissional, fala com entusiasmo do novo edifício do jornal, em Howald, para onde o grupo se vai mudar em 2021. Sobretudo da nova cantina, um espaço que poderá servir para comer, conviver, fazer entrevistas e passar “um bom momento”. “Um aumento de salário faz a pessoa feliz no momento, mas o ambiente e as condições de trabalho contam todos os dias”, diz.

“Agora, posso dizer que a decisão que tomei de vir para cá, há sete anos, foi uma boa decisão. Não me arrependo. Vou ter sempre saudades da siderurgia. Porque são 20 anos num ramo que já não voltarei a viver. Mas sinto que aqui ainda há muitos desafios, muitas coisas para fazer”, diz. “Poderíamos fazer muito mais, mas, com os meios que temos, acho que não nos estamos a sair mal”.