Liceus também dispensaram alunos devido ao calor

Vários liceus do Luxemburgo suspenderam hoje as aulas, da parte da tarde, a exemplo do que aconteceu no ensino fundamental, devido ao forte calor que se faz sentir.

A intensidade do calor varia de norte para sul. A região norte está sob alerta laranja e o sul está no vermelho, com a máxima a ultrapassar 35 graus.



De qualquer forma, este cenário obrigou escolas secundária e primárias a reagir, anulando as aulas, sem, no entanto, deixar de acolher e ocupar os alunos, no caso do ensino fundamental, para que os pais não sejam obrigados a ficar com eles.

Mais de dez liceus optaram pela eliminação das aulas.

No Luxemburgo, as escolas são autónomas para manter ou suspender as aulas. No fim de contas, a avaliação é feita caso a caso, também em função da adaptação dos edifícios a estas condições adversas. A título de exemplo, a direção do Liceu Técnico de Bonnevoie decidiu suspender todos os alunos das aulas das tardes de hoje e dos próximos dois dias. A suspensão não abrange, no entanto, os exames e as visitas de estudo.

Avelino Gomes