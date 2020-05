O ministério da Educação sublinha, em comunicado, que os exames vão ocorrer no respeito das medidas de segurança decididas pelo Governo para proteger a saúde dos alunos e também dos professores.

Liceus. Exames finais começam na segunda-feira para mais de 3.500 alunos

Susy MARTINS

Segunda-feira, 25 de maio, vai ser um dia importante para as crianças do ensino fundamental, que regressam à escola, depois de terem ficado em casa, a estudar, durante os últimos dois meses.

Mas a próxima segunda-feira também será importante para os 3.545 alunos inscritos para os exames finais do ensino secundário.

Os alunos do chamado secundário geral (técnico) estão ligeiramente em maior número do que os do ensino clássico, com 1.820 contra 1.735. Além desses, vão a exame 20 estudantes que frequentaram aulas noturnas.

Para evitar que nenhum candidato seja prejudicado pelas circunstâncias excecionais que marcaram as últimas semanas deste último ano de ensino nos liceus, ficou decidido que nos exames finais só vão ser abordados temas que foram estudados até 13 de março, último dia em que os alunos tiveram aulas presenciais.



