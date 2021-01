O objetivo é minimizar os contactos sociais e evitar novos contágios pelo novo coronavírus.

Liceus. Divisão das turmas é para continuar após as férias de Carnaval

O sistema de divisão das turmas em dois grupos, em vigor nas turmas dos últimos anos do ensino secundário, é para continuar após as férias de Carnaval. A medida foi confirmada pelo ministro da Educação, Claude Meisch.

Em causa está a divisão das turmas nos chamados grupos A e B, sendo que quando um tem aulas presenciais na escola, o outro fica em casa no regime de ensino à distância. O objetivo é minimizar os contactos sociais e evitar novos contágios pelo novo coronavírus.

Na resposta a uma questão parlamentar dos deputados Martine Hansen e Claude Wiseler, do Partido Cristão Social (CSV), o ministro da Educação adiantou que as medidas atualmente em vigor são para manter após as férias de Carnaval, de 13 a 21 de fevereiro.

Sobre se a medida será alargada a outras turmas ou níveis de ensino, nada se sabe. Claude Meisch adianta apenas que, face à evolução das novas variantes do vírus, é possível que outras medidas venham a ser adotadas, não especificando que regras poderão ser essas.

Uma coisa é certa: as escolas deverão permanecer abertas, já que, segundo o ministro, “tal como estudos internacionais mostram, há um consenso de que as escolas devem continuar abertas”.Claude Meisch garante, no entanto, que a situação está a ser seguida de perto pelos Ministérios da Saúde e da Educação.



