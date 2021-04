Estudantes criticam a "cultura de silêncio" dos liceus e o "medo" das alunas em apresentar queixa. Docente suspenso justifica-se com problemas de depressão e alcoolismo. Ministério da Educação toma medidas após este caso e o do docente despedido do Liceu Hubert Clément, em Esch.

Luxemburgo 12 min.

Liceu clássico Diekirch. Alunas vítimas de assédio de docente pedem justiça

Paula SANTOS FERREIRA Estudantes criticam a "cultura de silêncio" dos liceus e o "medo" das alunas em apresentar queixa. Docente suspenso justifica-se com problemas de depressão e alcoolismo. Ministério da Educação toma medidas após este caso e o do docente despedido do Liceu Hubert Clément, em Esch.

No Liceu Clássico de Diekirch os caminhos da aluna Marie (nome fictício) e do docente agora suspenso por assédio moral nunca se cruzaram. “De repente começo a receber mensagens escritas daquele professor na minha conta privada do Facebook. Quinze mensagens de uma vez só. Em cinco dias, ele enviou-me mais de 100 mensagens”, recorda ao Contacto Marie.

“Amo-te”, “Adoro-te”, “Preciso de ti”, “Não te quero perder”, “Encontrei uma verdadeira mulher”, “Estou bêbado”, lê-se nalgumas mensagens que aquele docente enviou para Marie, em fevereiro de 2020, como provam as fotografias de ecrã do telemóvel que a aluna guarda e a que o Contacto teve acesso.

“Eu fiquei chocada e assustada. Ele disse que me amava e eu não o conhecia. Era um professor. Nunca tínhamos falado sequer. Fiquei com medo de ir à escola e do professor vir ter comigo. Pensei em ficar em casa, mas decidi continuar a ir às aulas. Ao fim de cinco dias de mensagens decidi ir denunciá-lo à direção do liceu”, recorda Marie.

Esta aluna sabia que não era a única vítima e tentou mobilizar outras alunas assediadas por aquele docente. Elas não quiseram falar “por medo e eu recolhi então as mensagens delas como prova para também mostrar ao diretor da escola”. “O professor nunca mais me incomodou, mas as outras alunas continuaram a receber mensagens dele. Apesar da minha queixa nada foi feito”.

“Havia alunas de 14 e 15 anos a quem ele enviava mensagens e estavam assustadas. Houve outra estudante a quem ele enviou mensagens durante três anos seguidos. Agora ela também já foi testemunhar”, continua esta estudante que “como percebeu que não ia acontecer nada" começou a divulgar as mensagens do professor a outras colegas e a fazê-las circular nas redes sociais. “Para encorajar todas as vítimas a denunciar os ataques”. Outras alunas partilharam também as suas mensagens.

Recentemente voltou a fazer queixa a Sandra Goergen, atual diretora adjunta do LCD sobre o assédio moral de que fora alvo deste docente, levando de novo provas de outras vítimas. “Já havia nove queixas feitas contra aquele professor e a diretora encaminhou o caso para as autoridades competentes”, vinca Marie.

Foto: Madalena Queirós

Oito anos de mensagens impróprias

Um “professor assedia os alunos durante anos e ninguém repara nisso ou as acusações [feitas pelos alunos] não são levadas a sério pelos responsáveis: isto é imperdoável”, denunciam duas ex-alunas do Liceu Clássico de Diekirch (LCD) numa “Carta aberta enviada à direção do LCD e ao Ministério da Educação”, no final da semana passada.

“Há oito anos que aquele professor assediava as alunas e o liceu nunca nada fez nada”, afirma ao Contacto Charlotte (nome fictício), uma das ex-alunas do LCD autora da Carta Aberta, justificando que as queixas feitas por algumas jovens “não foram levadas a sério” e outras nem sequer denunciaram por consideraram que “não valia a pena”.

Foi em 2013 que o docente agora suspenso do LCD enviou mensagens a Charlotte, quando esta frequentava este liceu.

“Foi após um evento cultural e no fim de semana que recebi uma mensagem privada daquele professor no Facebook em que me dizia que eu tinha um sorriso lindo e que ia fazer tudo o que fosse melhor para mim. Na altura, eu tinha 16 anos e achei estranho, incomodou-me, mas não compreendi a gravidade da situação. Por isso não fiz queixa. Nem sequer confrontei o professor com as mensagens. Tentei esquecê-las”, assume Charlotte que frequentou o LCD até 2015.

Após as notícias recentes deste caso de assédio Charlotte decidiu escrever a Carta Aberta. “Recolhi vários testemunhos antigos e recentes e decidi com a minha colega escrever a Carta Aberta à direção do LCD e ao Ministério da Educação para que haja justiça sobre estes casos e que se lancem campanhas de sensibilização aos jovens sobre todas as formas de assédio, sexismo ou racismo”.

A reportagem do Lëtzebourguer Journal sobre o assédio deste professor do LCD e as notícias do Tageblatt sobre a suspensão deste docente após “10 queixas de alunas” e do caso do despedimento do outro docente do Liceu Hubert Clement de Esch lançaram a polémica.

Foto: Chris Karaba

Docente desculpa-se com depressão e alcoolismo

O docente acusado pelas alunas de assédio moral e agora suspenso escreveu um pedido de desculpas pubicado no Tageblatt no início de abril, onde confirma que enviou mensagens a alunas dizendo que se tratavam de mensagens de “amizade” e não de assédio e justifica os atos com problemas pessoais de depressão e alcoolismo.

“Não nego de forma alguma que contactei estudantes ou ex-alunos por mensagens eletrónicas, mas muito honestamente, foi sempre com uma intenção amigável. Infelizmente, tenho de admitir que a sua perceção não era a mesma que a minha e que dei a impressão de insistir e de me impor e que tudo isto criou um profundo mal-estar, pelo qual lamento profundamente”, escreve o referido docente do LCD anunciando que, arrependido, decidiu “deixar de lecionar” e pôr fim a “20 anos de ensino”.

“Desejo vivamente pedir desculpa a todas as pessoas que eu possa ter ofendido, ofendido e envergonhado; não fazia ideia nem pensava em fazê-lo e nunca imaginei que causaria uma tão grande efusão de ódio contra mim”, continua o docente ao Tageblatt assumindo que “merece uma sanção porque a conclusão é que as minhas cartas foram inapropriadas e assumo plenamente a decisão futura”.

“Explicar o que me poderia ter levado a tais ações, sem querer descarregar as minhas responsabilidades, a solidão, um problema de álcool que se agrava todos os dias e as repetidas fases de depressão têm-me feito por vezes perder o controlo das minhas emoções”, justifica o docente suspenso, realçando que após a acusação decidiu procurar ajuda médica e psicológica”.

Na Carta Aberta as duas ex-alunas do LCD denunciam o encobrimento dos casos de assédio a impunidade e a “cultura do silêncio” reinante por parte da direção do LCD e outros liceus do país.

“Existem outros casos no LCD em que estudantes se sentiram desconfortáveis em resultado de um comportamento inadequado. Existem outros casos noutras escolas e isto acontece constantemente”, alertam as duas ex-estudantes exigindo a investigação destas situações e que a “cultura do silêncio” reinante seja substituída por uma “cultura vigilante”.

Consequências para "co-responsáveis"

Na Carta Aberta, as ex-alunas defendem ainda que “todos os que não agiram como deveriam” e “todos aqueles que lutaram ativamente para que estas acusações não fossem levadas a sério” são “co-responsáveis” pelo sucedido. “Mas este parece ter sido precisamente o caso no LCD. E isto deve ter consequências!”. dizem.

“É inconcebível que os jovens não se atrevam a denunciar qualquer tipo de assédio porque sentem que não estão a ser levados a sério”, ou porque lhes dizem que a situação ‘não é assim tão má’ e que nada será feito de qualquer forma”. Pode chegar a ser mais grave: “No pior dos casos, [os jovens] tornam-se vítimas de ameaças verbais ou escritas”. “Tem de ser feita justiça”, pedem as autoras do documento.

Charlotte reconhece que naquela altura, com 16 anos, por desconhecimento, não identificou a mensagem do docente como “um possível comportamento transgressor”. “Os jovens têm de reconhecer quando estão a ser vítimas de assédio ou outras transgressões e têm de ter confiança nas escolas e no sistema escolar para denunciar os casos e saber que estes atos que podem deixar marcas psicológicas futuras vão ter consequências legais e institucionais”.

Para lá das mensagens escritas há “o assédio verbal, comentários ditos por adultos nas escolas em que os alunos não têm provas destes atos e sofrem com estas intimidações”. E avança: “É preciso lutar contra todas as formas de intimidação, assédio, violência e discriminação” que existem nas escolas e “queremos lançar o debate sobre estes problemas para que possam ser prevenidos e penalizados”.

“Os jovens têm de ter confiança nas escolas e no sistema para denunciar sem medo todos os tipos de assédio e saberem que os autores serão punidos”, declara ao Contacto, Charlotte.

Foto: Lex Kleren

Docente de Esch despedido

O docente do Liceu Hubert Clément, de Esch, foi despedido após a denúncia de uma aluna. No final de janeiro, este docente tirou o telemóvel à aluna e levou-o para casa, noticia o Tageblatt. Fotografou o pénis e as suas partes íntimas e no dia seguinte devolveu o telemóvel à estudante com essas imagens. A estudante fez queixa, ele foi despedido da escola e foi aberto um processo judicial contra o mesmo, sublinhou este diário.

Andy Schammo, ex-aluno do Liceu Hubert Clément de Esch, subscreve totalmente a Carta Aberta de Charlotte.

“Estes dois casos são lamentáveis e graves, e há mais situações idênticas noutros liceus que sempre foram escondidas. Trata-se de um problema estrutural que tem de ser combatido e esta é a altura para o fazer”, pede este jovem. “Há um hábito de comentários ofensivos e discriminatórios de professores e funcionários nas escolas para com os alunos que trazem sofrimento às vítimas e que não são vistos como transgressores e isso tem de terminar”.

Ministério enviou carta aos diretores

O Ministério da Educação confirmou ao Contacto que tomou conhecimento destes dois casos de assédio moral (ou bullying) e que foram de imediato encaminhados para o “Comissário do Governo dos Assuntos Disciplinares e estão a ser investigados”. O docente do LCD está “de licença de serviço” até se tomar uma decisão final com a conclusão da investigação.

Ao tomar conhecimento dos factos relativos ao assédio do docente do Liceu Hubert Clément, o “Ministério iniciou um procedimento que levou ao despedimento do professor em questão”, confirma a assessoria do Ministério de Claude Meisch.

“Qualquer forma de assédio é inaceitável. Todas as autoridades, escolas e o Ministério são obrigados a recorrer sem demora ao Comissário do Governo para as Questões Disciplinares e, se necessário, às autoridades judiciais, assim que tomem conhecimento de factos que possam constituir assédio. O Ministério enviou uma carta a todos os diretores de escolas secundárias para os lembrar desta obrigação”, indicou o mesmo porta-voz.

Foto: Anouk Antony

Mediador recebe reclamações de alunos

Nas duas últimas semanas, o Mediador para o Direito das Crianças (Ombudsman fir d’Rechter vum Kand”, em luxemburguês) recebeu “duas reclamações de alunos” sobre assédio de docentes. O anúncio é feito ao Contacto pelo Mediador Charel Schmit (na foto em cima) que, no entanto, não divulga publicamente os liceus envolvidos nas reclamações, dado que a sua provedoria prima pela descrição. Foram abertos dois dossiers e enviados às instituições competentes com recomendações sobre as reclamações.

Luxemburgo. Liceus vão ter "vigilantes" para alunos denunciarem assédio O Ministério da Educação vai colocar em cada liceu do país um responsável pela proteção de menores a quem os estudantes podem recorrer para apresentar queixa de comportamentos inapropriados no ambiente escolar.

“As crianças têm direito a um ambiente escolar de bem-estar longe de qualquer forma de violência. Não pode haver uma má cultura de repressão que leve os alunos e pais a ter medo de apresentarem queixas” de situações de ou qualquer forma ou ato que vão contra os direitos da Convenção dos Direitos das Crianças.

“Há que fazer um trabalho de consciencialização, sensibilização e formação de todos os atores, alunos, pais, professores para que conheçam os seus direitos e que todos lutem por uma cultura escolar de não violência”, defende este responsável.

Também Lídia Correia, psicóloga e psicoterapeuta Centro de consulta para jovens e famílias do Centro Psicossocial de Acompanhamento Escolar (Cepas) defende que “qualquer forma de assédio ou comportamento impróprio para com os estudantes é inaceitável e deve não só ser condenada, mas também denunciada, especialmente porque os professores têm uma posição de autoridade sobre os estudantes”.

“Há que fazer um trabalho de consciencialização, sensibilização e formação de todos os atores, alunos, pais, professores para que conheçam os seus direitos e que todos lutem por uma cultura escolar de não violência”, defende o provedor.

Sensibilizar alunos e professores

A realização de campanhas de sensibilização e formação para professores e alunos nas escolas é reivindicada igualmente pelas autoras da Carta Aberta e pelo ex-estudante Andy Schammo.

Para mudar mentalidades e acabar com o tabu sobre o assédio moral nas escolas a alunos e para que todos os estudantes vítimas denunciem a situação há todo um “trabalho consistente de sensibilização” que tem de ser feito, junto dos “jovens, pais e professores, para que todos possam identificar o assédio como ele realmente é: uma transgressão de limites”.

Por isso, as ex-estudantes propõem a realização de campanhas de "sensibilização e de formação em proteção infantil contra todas as formas de sexismo, racismo junto de todos os adultos que trabalhem com crianças.

A par com “cursos destinados aos alunos para que tenham maior consciência dos seus direitos e conheçam os atos de transgressão de limites”, como o assédio moral, para que se forem vítimas os possam denunciar.

Apoio dos psicólogos escolares

Também Lídia Correia, psicóloga e psicoterapeuta Centro de consulta para jovens e famílias do Centro Psicossocial de Acompanhamento Escolar (Cepas) defende que “qualquer forma de assédio ou comportamento impróprio para com os estudantes é inaceitável e deve não só ser condenada, mas também denunciada, especialmente porque os professores têm uma posição de autoridade sobre os estudantes”.

“Denunciar estas situações é uma obrigação legal de qualquer elemento do pessoal escolar” e deve ser feita ao "Comissário do Governo para os assuntos disciplinares e ao Ministério Público através da direção da escola”, realça Lídia Correia do Cepas, o organismo responsável pelos psicólogos escolares que faz parte do Ministério da Educação.

Perante situações de assédio “os alunos podem recorrer a vários profissionais que são obrigados pelo seu sigilo profissional a tomar as medidas necessárias para os proteger”, vinca o Ministério da Educação. A nível escolar, as vítimas podem dirigir-se ao diretor de turma, à direção da escola e aos psicólogos escolares do liceu. Fora da escola, os alunos podem contactar o Cepas, o Office National de l’Enfance ou O Ministério da educação, lembra a assessoria deste ministério.

O Contacto enviou questões à diretora adjunta do LCD mas até ao fecho desta edição não obteve resposta.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.