Licença por razões familiares gera preocupação

Diana ALVES A licença por razões familiares no âmbito da covid-19 está a gerar preocupação no seio de algumas câmaras profissionais patronais.

Demasiadas leis e regulamentos, pouco tempo para as avaliar e muitas dúvidas quanto às repercussões para as empresas. A licença por razões familiares no âmbito da covid-19 está a gerar preocupação no seio de algumas câmaras profissionais patronais.

Num comunicado conjunto, a Câmara do Comércio e a Câmara dos Ofícios denunciam a “adoção incessante de disposições temporárias e definitivas [no âmbito da licença por razões familiares], que criam uma insegurança jurídica para as empresas”. Em causa estão as sucessivas leis e regulamentos grão-ducais sobre a matéria, que não dão tempo aos organismos competentes para formularem os seus pareceres. As duas câmaras lembram que, no espaço de apenas uma semana, entre 15 e 22 de janeiro, foram chamadas a pronunciar-se sobre um projeto de lei e três regulamentos grão-ducais. Procedimentos de urgência que não permitem aos organismos avaliar de “forma apropriada assuntos que são cruciais para as empresas”.

Os organismos lamentam também que, ao formular as leis, o Governo não tenha em conta problemas como o encerramento de escolas nos países vizinhos. Um cenário que afeta os trabalhadores transfronteiriços, mas que não é abrangido pela licença por razões familiares. Outra das preocupações prende-se com a “coerência do quadro legal e segurança jurídica das sucessivas leis e, sobretudo, com a dificuldade que as empresas têm em aplicá-las”.

Os dois organismos lamentam também que o Governo acabe muitas vezes por não ter em conta as questões e problemas jurídicos levantados pelas câmaras profissionais nos seus pareceres. Por todas estas razões a Câmara do Comércio e a Câmara dos Ofícios pedem ao Governo que lhes dê “prazos aceitáveis, para que os princípios de previsibilidade e transparência sejam respeitados”.



