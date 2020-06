Cererca de 280 milhões de euros é quanto vai custar ao Estado esta medida.

Licença por razões familiares especial covid-19 acaba a 15 de julho

A licença por razões familiares deverá custar ao Estado cerca de 280 milhões de euros. A maior parte da verba, ou seja 222 milhões de euros, é referente ao período de meados de março até 25 de maio, data em que reabriram as escolas do ensino fundamental, creches e estruturas de acolhimento. Os 60 milhões de euros restantes cobrem o período entre 25 de maio e 15 de julho, dia em que arrancam as férias escolares de verão.

As verbas foram divulgadas esta quinta-feira pelos ministros do Trabalho, Dan Kersch, e da Segurança Social, Romain Schneider, em comissão parlamentar.A licença por razões familiares especial covid é atribuída aos pais, sob certas condições, para poderem ficar com os filhos em casa durante a crise pandémica.

Quanto ao prolongamento da licença por razões familiares para além de 15 de julho, ou seja durante as férias escolares de verão, os dois ministros afirmaram que no cenário de hoje, com a covid-19 controlada no país, não será necessário prolongar a medida, não excluindo contudo essa possibilidade caso os números de contágio aumente.



