Os cargos de burgomestre, vereador ou conselheiro comunal não são considerados como profissões no Luxemburgo.

Licença política para eleitos comunais

A maior parte dos eleitos concilia essa função com uma atividade profissional, mas beneficia de uma licença política, para não ser prejudicado, em termos salariais.

A licença política varia entre 5 e 40 horas por semana e destina-se aos cargos do poder local, a quem tenha menos de 65 anos de idade e não beneficie de pensões de reforma, de invalidez ou de pré-reforma.



Na prática, quanto maior for a comuna maior é o período de dispensa do trabalho.

Se o conselho comunal tiver sete membros, a licença política é de nove horas por semana, para os burgomestres, e de 5 horas para os vereadores.

Se o conselho comunal tiver 15 membros a dispensa é de 40 horas por semana, para o burgomestre, e de 20 horas para os vereadores.

No caso dos conselheiros, a folga é de três horas por semana nas comunas com sistema eleitoral de maioria relativa e de cinco horas com o modelo de representação proporcional.

Já os delegados de pessoal dos sindicatos comunais beneficiam de 9 horas de licença por semana.

Nestes casos, o patrão é reembolsado pelo Estado.

Para os trabalhadores independentes ou, mesmo, sem ocupação laboral a licença política inclui uma indemnização fixa equivalente ao dobro do salário social mínimo dos trabalhadores qualificados, ou seja, 5.015 euros brutos.

Manuela Pereira