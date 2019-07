A maioria dos pedidos de licença política vem do setor público.

Licença política. Maioria dos beneficiários trabalha no setor público

Susy TEIXEIRA MARTINS A maioria dos pedidos de licença política vem do setor público.

Em resposta a uma pergunta parlamentar, a ministra do Interior, Taina Bofferding, informou que 37% dos 804 pedidos chegaram do setor público, em 2018. Os outros eram 32% do setor privado e 31% de independentes.

O objetivo da licença política é permitir às pessoas abrangidas, que exerçam o seu mandato em paralelo com a sua carreira profissional.

A licença para os burgomestres e conselheiros varia entre 5 e 40 horas por semana em função do número de membros que compõem o conselho comunal e em função dos eleitos.

Segundo a ministra do Interior, a licença dos políticos municipais vai ser adaptada no âmbito da reforma comunal, que está a ser elaborada.

Os representantes das 102 comunas do país reuniram-se esta segunda-feira com o ministério do Interior para discutir a reforma.