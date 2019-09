Os trabalhadores dos setores público e privado, independentes e profissionais liberais têm direito a uma licença laboral de 60 dias, ao longo da carreira profissional, graças a uma licença, em prol dos jovens.

“Licença juventude” concede ‘folga’ laboral de 60 dias

Manuela PEREIRA

Esta folga aplica-se a quem estiver envolvido em atividades de apoio aos jovens, a nível local, regional e nacional.

Os trabalhadores abrangidos são, por exemplo, os animadores que participam em estágios, formações ou colónias de férias, no país ou no estrangeiro.

A licença, pela juventude, é limitada a 60 dias e não pode ultrapassar os 20 dias úteis, ao longo de um período de 2 anos.

As candidaturas são geridas pelo Serviço Nacional da Juventude (SNJ) e devem ser enviados a este organismo - através de um formulário disponível na Internet -, pelo menos um mês antes do início do tal período de licença.

O formulário deve ser preenchido pelo interessado e pelo empregador (tanto no setor público como no privado).

O requerente da licença entrega, depois, o formulário à organização (associação ou federação), que deve validar o documento com a respetiva assinatura.

Graças a essa licença, os trabalhadores dos setores público e privado têm direito a uma indemnização compensatória, cujo valor é igual ao salário médio diário, ou seja, sem perda no salário.

A indemnização é paga pelo patrão que depois é reembolsado pelo Estado, que também suporta as cotizações sociais que o patrão devia assumir.

Para quem exerce uma atividade profissional independente ou liberal a indemnização compensatória é paga diretamente pelo Estado, sendo que o montante da indemnização, durante a licença, é calculado em função da última remuneração.

Tal como para as outras licenças especiais, esta, em prol da juventude, não é considerada como tempo livre, mas sim como período laboral.

Neste contexto, os beneficiários mantêm todos os seus direitos sociais e laborais, como segurança social e contagem do tempo de reforma.