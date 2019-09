Há direitos relativos à formação contínua, subsidiados pelo Estado luxemburguês, desconhecidos por muitos trabalhadores.

Licença individual garante 80 dias de formação em horário laboral

Manuela PEREIRA

Todos os trabalhadores do setor privado (fronteiriços inclusive) têm direito a 80 dias de licença para seguir uma formação profissional.

Esta licença especial foi criada por uma lei de 2007 que proporciona ao trabalhador a possibilidade de seguir uma formação durante o horário normal de trabalho, sem que o salário e as férias sejam beliscados.

A formação visa a reorientação profissional ou o aperfeiçoamento dos conhecimentos do trabalhador, na sua área laboral ou noutros ramos. Isto significa, por exemplo, que um economista pode, na prática, beneficiar desta regalia para seguir cursos de estética, por exemplo.

A única condição é trabalhar há pelo menos seis meses para o mesmo patrão, mas o empregador tem direito de veto sobre o pedido.

Os interessados devem enviar um pedido ao patrão e outro ao Serviço da Formação Profissional do Ministério de Educação Nacional, da Infância e da Juventude. Os formulários, para o efeito, estão disponíveis no site do ministério em www.men.lu .

De referir que a licença individual de formação só pode ser usada uma vez, ao longo da carreira profissional do interessado e é limitada a 20 dias, num período de dois anos.

Os cursos de formação são suportados pelo trabalhador mas, como já referimos, são intocáveis o salário e os 26 dias de férias.