Licença Familiar prolongada até 19 de abril

Teresa CAMARÃO A licença é atualizada automaticamente. Se não encontrarem alternativa, os trabalhadores têm de avisar o patrão. Os"essenciais" continuam a trabalhar.

O governo decidiu manter as escolas fechadas até 19 de abril e alargou o prazo da licença familiar. Se não encontrarem solução, os pais podem continuar em casa com os filhos por mais tempo.

O alargamento é automático. Os trabalhadores "não têm de preencher um novo formulário" porque "o documento não tem data de validade". A garantia foi dada pelos ministros do Trabalho e da Segurança Social que agendaram para a tarde desta quinta-feira uma conferência de imprensa conjunta para responder às eventuais adaptações necessárias aos estado de alerta decretado pelo governo.

Em emergência desde 17 de março, o primeiro-ministro continua a pedir à população que se mantenha em casa e prometeu multas pesadas para os incumpridores. Só os setores essenciais estão a funcionar para controlar a propagação do novo coronavírus no país do centro da Europa que faz fronteira com França, Alemanha e Bélgica.