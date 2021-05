Os deputados aprovaram, por unanimidade, esta quarta-feira, o prolongamento da licença de apoio à família.

Licença de apoio à família poderá ser prolongada após crise sanitária

É agora válida até 24 de novembro. Trata-se do terceiro prolongamento desde o início da pandemia ligada à covid-19.

Introduzida em abril de 2020, no início da crise pandémica, a licença para cuidadores visa apoiar os trabalhadores, tanto do setor público como do privado e os independentes, que têm de parar a atividade profissional para cuidar de familiares dependentes, quer sejam idosos ou pessoas com deficiência.

A lei diz que os trabalhadores têm direito à licença se "a estrutura aprovada, que normalmente cuida do adulto deficiente ou idoso, cessou as suas atividades ou parte das suas atividades no contexto do estado de crise".

Para os deputados de todos os partidos representados no Parlamento, este instrumento é importante para as famílias e deveria ser mantido mesmo após a crise sanitária. A ministra da Família, Corinne Cahen informou que a licença de apoio à família está a ser analisada para ver se é possível mantê-la no futuro, em caso de “força maior”.



