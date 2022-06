O ministro das Classes Medias e do Turismo anunciou em maio que iria concorrer à liderança dos liberais no congresso do partido, que decorreu este domingo.

Política

Lex Delles é o novo presidente do DP

Lex Delles foi eleito, este domingo, novo presidente do Partido Democrático (DP), com 98,9% dos votos.

Corinne Cahen, que ocupava o lugar, já tinha anunciado que não se voltaria a candidatar ao cargo e abandonou-o formalmente esta manhã, recebendo uma ovação dos cercas de 300 delegados que estiveram presentes na reunião magna do partido.



O encontro, que decorreu no Centro Atert, em Bertrange, consagrou a vitória previsível de Lex Delles, que era o único candidato a presidente do DP. Max Hahn foi eleito vice-presidente, com 91,9%.

