Covid-19

Lenert. Pico de infeções por covid-19 é esperado "nos próximos dias"

Ana Patrícia CARDOSO O Governo garantiu que a situação epidemiológica do Grão-Ducado está controlada, apesar do aumento de infeções que se tem verificado.

A evolução da pandemia foi discutida esta sexta-feira em Comissão Parlamentar. A ministra da Família, Corinne Cahen, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, fizeram um ponto da situação, três semanas após a maioria das medidas restritivas terem sido levantadas e num momento em que se verifica um aumento de casos de covid-19.

Inclusive, a ministra da Saúde prevê um pico de infeções para os próximos dias. No entanto, a situação não é para alarme porque as estatísticas sobre as mortes registadas não indicam qualquer excesso de mortalidade, garante Lenert. E, por outro lado, "se olharmos para a situação nos países vizinhos que mantiveram as restrições, vemos que a taxa de infeção também está a um nível muito elevado", acrescentou o Diretor da Saúde.

O levantamento da grande parte das restrições foi sustentado pela "pela proporcionalidade entre as medidas de proteção em vigor e a virulência do vírus", garantiu Jean-Claude Schmit. No entanto, admite que o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras na vida quotidiana (com exceção dos transportes públicos e das instalações de cuidados de saúde) teve um efeito na taxa de infeções.

Situação nos lares

A ministra da Família, Corinne Cahen, atualizou a Comissão sobre os números mais recentes nos lares do Luxemburgo. Cahen disse que existem atualmente mais de 200 casos de infeção.

A ministra frisou que a uma das principais preocupações do Governo é a saúde mental dos residentes destas instituições que foram muito afetados pelas restrições à vida social.

Por fim, o Governo continua a insistir na necessidade da vacinação contra a covid-19 e o o Diretor de Saúde confirmou que a discussão sobre uma quarta dose continuam.





