Lenert faz balanço semanal da covid-19

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, fez esta quarta-feira o habitual balanço semanal das novas infeções pela covid-19 no Luxemburgo, desta vez numa conferência de imprensa com tradução simultânea para francês e língua gestual.

Em causa estará o balanço referente ao período entre 5 e 11 de outubro, uma semana marcada pelo aumento do número de novos casos. Depois de alguns dias consecutivos a subir, o número de novas infeções superou no domingo a barreira dos 200 casos. Também o número de mortos passou de 124 para 133 no espaço de poucos dias.

Covid-19. Xavier Bettel espera ter vacina disponível "a partir de dezembro" No seu Discurso à Nação o primeiro-ministro garantiu que a situação da epidemia no País é "grave" mas está "controlada". Anunciou novas frentes de combate ao vírus entre elas a chegada da vacina para breve.

A conferência de imprensa de Lenert segue-se à reunião do Conselho de Ministros e a uma reunião da comissão parlamentar da Saúde.



