As últimas previsões da Task Force Covid-19 para as próximas semanas estão mais otimistas. Os cientistas prevêem que o número de casos diários poderá diminuir para os 38 após o verão.

Lenert faz balanço semanal covid-19 esta quarta-feira à tarde

Susy MARTINS As últimas previsões da Task Force Covid-19 para as próximas semanas estão mais otimistas. Os cientistas prevêem que o número de casos diários poderá diminuir para os 38 após o verão.

A ministra da Saúde, Paulette Lenert, faz esta quarta-feira o habitual balanço semanal das novas infeções pela covid-19, no Luxemburgo, mas desta vez numa conferência de imprensa prevista para as 16:00. A conferência não será, no entanto, transmitida em direto.

A responsável pela pasta da Saúde estará acompanhada pelo Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit para fazer o balanço da pandemia na semana de 10 a 16 de maio, em que as novas infeções registaram uma diminuição.

Mas foi sobretudo a redução das hospitalizações e o número de pessoas hospitalizadas nos cuidados intensivos que marcou a semana passada. A conferência de imprensa de Lenert segue-se à reunião do Conselho de Ministros.

Número de casos diários poderá diminuir para os 38 após o verão As últimas previsões da Task Force Covid-19 estão mais otimistas.

As últimas previsões da Task Force Covid-19 para as próximas semanas estão mais otimistas. Segundo os cientistas, se tudo correr como previsto o número de novos casos diários poderá baixar para menos de 100 por dia antes do mês de junho, e diminuir para os 38 já após o verão.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.