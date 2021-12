É o último recurso do combate contra a covid, mas o Ministério da Saúde do Luxemburgo já está a estudar a possibilidade de obrigar a vacinar toda a população, assumiu a ministra numa entrevista ao Le Quotidien.

Lenert admite que vacinação obrigatória está em estudo no Grão-Ducado

A variante Omicron pode ditar a urgência do Luxemburgo adotar a vacinação obrigatória, declarou a Ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa entrevista publicada hoje no Le Quotidien.

“Somente uma urgência absoluta poderia precipitar as coisas [a vacinação obrigatória]. Precisamos de estar atentos ao impacto da variante Omicron. Dentro do ministério, o terreno está a ser preparado para uma obrigação setorial e geral. Por outro lado, do ponto de vista psicológico, não é ideal conduzir um debate tão crucial no clima tenso em que vivemos atualmente”, anunciou a ministra. E acrescenta: “Mas se, no final, não tivermos outra escolha, tal obrigação equivalerá a um gesto de solidariedade. Nesse sentido, uma obrigação generalizada talvez seja preferível a uma obrigação setorial. Não se pode colocar a falta apenas os profissionais de saúde. Todos devem ser responsáveis”.



Na entrevista sobre o balanço deste ano na luta contra a pandemia, Paulette Lenert confessa que a sua "esperança" , ou melhor o seu "desejo era que a pandemia perdesse o fôlego no final do ano". A ministra admite mesmo que "não esperava enfrentar tal onda de infeções no outono, gerada pela variante Delta, ou a chegada de uma nova variante virulenta como o Omicron".

A vacinação constitui a melhor arma contra a covid, diz a ministra da Saúde. Foto: Guy Jallay

Por isso, o Governo teve de aumentar as restrições. Para Paulette Lenert a imposição do CovidCheck, 2G na restauração e lazer, e 3G no trabalho foram “decisões dramáticas” que teve de tomar, mas foi preciso avançar para esta obrigação, de modo a “aumentar a segurança sanitária de todos”. Ou era o CovidCheck ou a “única alternativa seria decretar um confinamento para todos”.

A governante lembra que os não vacinados possuem "mais riscos de contrair a doença". "E se o vírus começa a circular fortemente nesta população será inevitável a sobrecarga hospitalar", frisa. “Em democracia, acho mais justo adotar uma atitude diferenciada” em relação a quem decidiu vacinar-se e “assim mostrar solidariedade”.

Contra a crítica de que o certificado é uma vacinação obrigatória mascarada, a ministra frisa que se trata sim, de um “confinamento parcial para os não vacinados”. “Uma pressão para que as pessoas se vacinem”, admite a governante lembrando que a vacinação é a melhor arma contra a doença. “As pessoas têm a liberdade de não se vacinar mas devem aceitar que têm de renunciar a certas atividades”.

O Ministério da Saúde continua a seguir o caminho da “lógica de medidas graduais. Por isso, a vacinação obrigatória será o último recurso”, afirma Paulette Lenert salientando que se o Luxemburgo adotasse agora esta medida “estaria a pular uma etapa”, até porque novas vacinas estão a chegar ao mercado. A Agência Europeia do Medicamento anunciou esta segunda-feira que aprovou a vacina do laboratório Novavax contra a Covid-19, para pessoas com mais de 18 anos. A Covovax é a quinta vacina para a Covid-19 a ser recomendada pela União Europeia.

Sensibilizar os imigrantes

Paulette Lenert anunciou ainda nesta entrevista ao Le Quotidien que o seu ministério está a planear novas campanhas de promoção da vacinação junto das comunidades imigrantes e dos mais desfavorecidos, de modo a aumentar a taxa de vacinação.

O objetivo é chegar ao contacto com as diversas comunidades no país, explicou a ministra adiantando que os municípios e os cultos religiosos estão a ser contactados para se encontrar a melhor forma de chegar a estas populações. Ao mesmo tempo, o ministério está a “estudar o modelo aplicado em Bremen, na Alemanha, onde graças a ações direcionadas à população estrangeira e aos mais desfavorecidos, se conseguiu alcançar uma taxa de vacinação muito elevada”. Contudo, a ministra admite que “não há porém “soluções miraculosas”.

Paulette Lenert confessa-se "cansada" mas "otimista". Foto: Marc Wilwert/Luxemburger Wort

O essencial, alerta Paulette Lenert é que não haja sobrelotação nos hospitais, onde o problema nem é a “falta de camas”, mas sim, a falta de profissionais de saúde. “Apesar de tudo a nossa capacidade hospitalar é muito sólida, comparada com o estrangeiro. Durante a pandemia ainda não fomos obrigados a transferir um doente para o exterior”.

"A nossa intenção é promover a vacinação", vinca a ministra confessando que apesar de "cansada" continua otimista na luta contra a doença da pandemia.

