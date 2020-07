Atribuição de licenças decorre em paralelo com a petição que quer proibir a implementação da rede 5G no Grão-Ducado.

Leilão para atribuição de licenças 5G no Luxemburgo arranca esta segunda-feira

O Instituto Luxemburguês de Regulação inicia esta segunda-feira o leilão para a atribuição de licença das frequências 5G no país.

Em causa está a atribuição de direitos de utilização de duas faixas de frequência (700 MHz e 3600 MHz) que vão servir para implementar a quinta geração da rede de internet móvel (5G) no Luxemburgo, refere o instituto regulador em comunicado.

Os candidatos admitidos são as operadoras Eltrona, Luxembourg Online, Orange, Post e Proximus.

Esta é a primeira vez que o Luxemburgo avança com este tipo de procedimento. Os direitos de uso serão atribuídos por um período inicial de quinze anos e as licenças serão renováveis pelo menos uma vez por um período de cinco anos.

Recorde-se que uma petição pública (n° 1.560) que reivindica a proibição definitiva da implantação da rede 5G no Luxemburgo deverá ainda ir a debate no Parlamento, depois de ter recolhido 7.108 assinaturas, ultrapassando as 4.500 necessárias.



