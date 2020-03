Lei verde europeia apresentada em clima cinzento

Críticas à falta de ambição e tempestade de coronavírus ensombram o momento. Greta Thunberg vai a Bruxelas mas não será a mascote da Comissão Europeia.

Telma MIGUEL Críticas à falta de ambição e tempestade de coronavírus ensombram o momento. Greta Thunberg vai a Bruxelas mas não será a mascote da Comissão Europeia.

A Lei Verde europeia cuja proposta será conhecida hoje escolheu uma altura péssima para se apresentar. No meio da gestão de duas crises avassaladoras, sobra pouco espaço para aquele que é o documento central do Pacto Ecológico Europeu – o programa da Comissão Europeia de Von der Leyen para atingir a neutralidade carbónica em 2050- ter o palco que lhe estava previsto.

Ensombrada pela crise mais remota dos refugiados na Turquia e pela crise já a todo o vapor do Covid-19 dentro do espaço europeu, mesmo a visita de Greta Thunberg, convidada por von der Leyen e pelo presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, está relegada para segundo plano e posta em causa.

Não só por causa do desviar de atenções para catástrofes entendidas como mais imediatas que a climática, mas também porque as medidas para conter o Covid-19 estão já a fazer sentir-se em Bruxelas. Ontem, o presidente Sassoli, que passou as férias do carnaval em contatos em Roma, anunciou medidas draconianas, terminando com efeito imediato o acesso de visitas aos edifícios do Parlamento Europeu (em Bruxelas e Estrasburgo) para eventos que sejam considerados não fundamentais. Durante três semanas só funcionários, deputados e jornalistas (que assinem uma declaração que não viajaram nos últimos 14 dias para zonas com o coronavírus a circular na comunidade) podem continuar a assistir a reuniões e frequentar o hemiciclo. Centenas de reuniões previstas, seminários, audições e eventos para a instituição europeia mais visitada (com 700 mil vistas por ano) estão a ser canceladas. A sessão de hoje com presidentes de câmara e autoridades locais (onde estaria o presidente da câmara de Lisboa, Fernando Medina) para discutir políticas urbanas de combate às alterações climáticas foi ontem cancelada. Mas a participação de Greta Thunberg na reunião esta tarde do Comité de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar não foi desmarcada, apesar de vários eurodeputados questionarem o motivo.

De acordo com o jornal Politico, o deputado português eleito pelo CDS Nuno Melo, chegou a enviar uma carta a David Sassoli a perguntar o motivo da “exceção concedida à cidadã Greta Thunberg”. Também o jornal Observador cita vários deputados de direita e extrema-direita que criticam a presença da jovem. Uma explicação sobre a presença da jovem

é que, nas novas regras temporárias, as pessoas que foram explicitamente convidadas pela instituição para discursar não serão desconvidadas. E, comenta-se, a sueca foi pelo convidada pelo próprio Sassoli.

A manifestação de sexta-feira que culminará a agenda política climática, e que será encabeçada pela ativista das greves escolares, até ao momento não foi desconvocada. Mas num momento em que as escolas, e nomeadamente as escolas europeias, estão a pôr de quarentena todos os alunos que passaram o carnaval em paragens afetadas pelo Covid-19, a interrogação sobre o que irá acontecer na capital belga é grande.

Lei climática já debaixo de fogo

Mas se a apresentação da Lei Verde está refém dos acontecimentos à volta do coronavírus, o próprio corpo da lei, que traça o caminho para se chegar à neutralidade carbónica em 2050 também já está a ser questionado. Sobretudo o objetivo de se atingir em 2030 uma redução de emissões de gases com efeito de estufa de 50% a 55%. Numa carta aberta publicada ontem, e dirigida aos líderes da União Europeia a propósito da lei climática europeia, Greta Thunberg e mais 33 ativistas europeus das greves estudantis criticam as metas da comissão europeia inseridas na nova lei: “Emissões de carbono a zero em 2050 na EU equivale a desistir. Nós não precisamos de objetivos para 2030 ou para 2050. Antes de mais nada precisamos deles para 2020 e para cada mês e para cada ano que se segue”.

No texto publicado no site CarbonBrief, e assinado também pela portuguesa Bianca Castro, sublinha-se que a meta de cortar as emissões para metade em 2030 não esta nem lá perto do que é necessário para evitar a catástrofe. “Uma ideia muito popular entre os políticos é a de cortar as emissões para metade em 2030. Mas isto só garante uma chance de 50% de ficar abaixo do aumento de temperatura de 1.5C de aquecimento, segundo o IPPC (Painel Intergovernamental Para as Alterações Climáticas)”.

No texto dos jovens ativistas refere-se ainda que a lei que vai ser apresentada hoje é insuficiente e que não toma em consideração que para manter o aquecimento global inferior a 1.5C, de acordo com o valor definido pelo Acordo de Paris como seguro, o mundo pode emitir apenas 340 gigatoneladas de gases com efeito de estufa, valor que se esgotará em 2027, se o mundo continuar no cenário atual. “Até levarem isto a sério, continuaremos nas ruas”, avisam os signatários. “Até levarem isto a sério, dir-vos-emos vão para casa, estudem os factos e voltem quando tiverem feito o trabalho de casa”, escrevem. O vice-presidente da Comissão Europeia encarregue das políticas climáticas, Frans Timmermans, tinha pedido aos jovens ativistas para serem críticos e estes não estão a dececionar.