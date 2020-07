É uma reivindicação da Juventude Democrata do Luxemburgo (JDL): o Grão-Ducado deve proibir as terapias de conversão de homossexuais. Embora o país tenha legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por parte destes casais, a legislação atual ainda não proíbe expressamente aqueles tratamentos, considerados um atentado aos direitos humanos.

Lei luxemburguesa ainda não proíbe terapias de conversão de homossexuais

Diana ALVES

Num comunicado divulgado às redações, a secção jovem do Partido Democrático (DP), lembra que, apesar de o Luxemburgo ocupar o terceiro lugar do ranking Rainbow Index – preenchendo 73% dos critérios tidos em conta em matéria dos direitos da comunidade LGBT+ –, o país continua longe do líder da classificação, Malta, que totaliza 86%.

A JDL faz referência aos métodos utilizados no âmbito destas terapias, que “violam os diretos humanos e o direito à autodeterminação sexual”, acrescentando que esses métodos são considerados prejudiciais à saúde pela própria Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os jovens democratas lembram que Malta foi o primeiro país europeu a proibir este tipo de “cura”, em 2016. Entretanto, a Alemanha também proibiu parcialmente a prática, ao passo que cerca de 20 estados norte-americanos também interditaram os tratamentos.

No entanto, a JDL lembra que, nos Estados Unidos, a proibição abrange, muitas vezes, apenas os menores de idade. A juventude democrata reivindica por isso que o Luxemburgo dê um passo firme em matéria de autodeterminação sexual e proíba imediata e completamente as terapias de conversão de homossexuais.

A reivindicação da JDL surge no âmbito da Semana do Orgulho Gay (Pride Week), que arrancou no sábado (4 de julho) e termina no próximo dia 12. Este ano, por causa das restrições sanitárias, a marcha anual organizada pela Luxembourg Pride vai acontecer na Internet.

Está marcada para sábado, dia 11, a partir das 14h00, na página Facebook e no canal YouTube da organização.



