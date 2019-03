OGBL diz que se deve à cláusula de confidencialidade dos contratos de trabalho.

Lei da igualdade salarial. Ministério não tem conhecimento de queixas

Diana Alves

O Governo não tem conhecimento de queixas relacionadas com a desigualdade salarial. Contactada pela Rádio Latina, fonte do Ministério da Igualdade entre mulheres e homens disse não saber se foram apresentadas queixas desde a entrada em vigor da lei sobre a igualdade salarial entre os dois géneros.

A lei em questão foi aprovada em dezembro de 2016, estipulando que homens e mulheres com o mesmo perfil e a exercer o mesmo cargo devem ser remunerados da mesma forma. O patrão que não respeitar esse princípio arrisca-se ao pagamento de uma multa que pode ir dos 251 aos 25 mil euros.

A Rádio Latina quis saber se houve queixas nos últimos dois anos. Contactámos o Ministério Público do qual aguardamos ainda a resposta. Por outro lado, quer o Ministério da Igualdade, quer os sindicatos dizem não ter conhecimento de casos.

E, o jurista da OGBL tem uma explicação para esse facto. De acordo com Erwann Sevellec “a lei não é aplicada porque os contratos de trabalho têm uma cláusula de confidencialidade que impede as pessoas de revelarem quanto ganham”.

Na verdade, com ou sem lei, o fosso salarial continua a existir no Luxemburgo. Os novos dados do Eurostat sobre a matéria, divulgados esta semana, revelam que os homens ganham mais 5% do que as mulheres. Mesmo assim, o Grão-Ducado é o segundo país com uma menor disparidade salarial, entre homens e mulheres, na União Europeia, registando também uma quebra anual de meio ponto percentual, no espaço de um ano, nessa diferença salarial.

A diferença salarial entre os dois géneros será um dos assuntos em debate no programa Linha Aberta desta quinta-feira. Esta edição será consagrada ao Dia Internacional da Mulher, que se assinala amanhã.

