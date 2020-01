É um dos projetos de lei que deverá ver a luz do dia este ano.

Lei da “acessibilidade para todos” deverá ficar pronta este ano

Diana ALVES É um dos projetos de lei que deverá ver a luz do dia este ano.

Na lista de novidades para 2020, o Governo incluiu o projeto de lei sobre a “acessibilidade para todos”, ainda em fase parlamentar, deixando antever que a sua conclusão deverá estar para breve.

O texto, apresentado em junho de 2018 pela ministra da Família e Integração, Corinne Cahen, tem um objetivo muito claro: até 2030, todos os espaços abertos ao público devem estar acessíveis a pessoas com deficiência.

Na prática, todos os lugares, vias e edifícios abertos ao público – sejam novos ou antigos – vão ter de ser construídos ou remodelados de modo a que qualquer pessoa com mobilidade reduzida possa circular livremente.

De acordo com o diploma, “o projeto de lei luta assim contra as desigualdades e discriminações com as quais as pessoas em situação de deficiência se veem confrontadas”, visando “permitir-lhes viver de forma mais independente e participar plenamente em todos os aspetos da vida”.

Hotéis, parques de campismo, piscinas, balneários de estruturas desportivas e paragens de autocarro são apenas alguns exemplos de locais que vão ser obrigados por lei a ter acessos para deficientes. Caso não respeitem os diferentes prazos que serão impostos, os proprietários e entidades responsáveis arriscarão sanções.

Ainda segundo o texto do projeto de lei, estima-se que a taxa de pessoas com 16 anos ou mais portadoras de uma deficiência ronde os 19% no Luxemburgo.