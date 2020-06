As restrições de segurança entram em vigor a partir de hoje por um período de um mês.

Lei Covid. Saiba o que pode ou não pode fazer a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira muitas das restrições impostas no contexto da pandemia deixam de vigorar no Grão-Ducado, nomeadamente as que se aplicam à esfera privada. De qualquer forma, mesmo em reuniões familiares continuam a ser recomendados quer os gestos barreira, quer os hábitos padrão de higiene.

No espaço público passam a ser permitidas reuniões com mais de 20 pessoas, desde que sejam mantidas as distâncias de segurança, o uso de máscara ou de qualquer outra proteção facial e estejam previstos lugares sentados.

Máscaras continuam a ser obrigatórias com excepções

Com força de lei, o uso da máscara continua, de resto, a ser obrigatório nos transportes e nos espaços públicos. As únicas excepções aplicam-se a crianças com menos de 6 anos e menores de 13 para a prática de atividades desportivas ao ar livre.

A regra que é punida com uma multa de 149 euros também não se aplica a desportistas, padres e artistas durante as respetivas atividades. As pessoas portadoras de deficiência também não são obrigadas a usar proteção facial, desde que tenham um atestado médico que comprove a incapacidade.

Restaurantes a meio gás

Numa altura em que a Europa se debate com uma eventual segunda vaga da pandemia, o governo luxemburguês decidiu manter o limite máximo de 10 pessoas por mesa nos restaurantes, bares e esplanadas do país. Todos os estabelecimentos têm ordem para encerrar à meia-noite em ponto.

Lá dentro, o uso de máscara é obrigatório quando clientes e trabalhadores tenham de deslocar-se no restaurante. O antendimento ao balcão é proibido. Os pedidos e o pagamento fazem-se às mesas que devem estar separadas por uma barreira física e pelo menos a 1,5 de distância.

Diversão adiada

Discotecas, feiras e exposições vão continuar encerradas. "Estas proibições podem ser explicadas pelo risco acrescido de contaminação e pela impossibilidade de respeitar as regras de distanciamento social durante estes acontecimentos", sublinha o governo.

Apesar de terem ordem para reabrir as portas os SPAS e outros centros de relaxamento só podem aceitar uma pessoa por sauna, excepto quando os clientes são do mesmo agregado familiar.

As restrições também se mantêm na prática desportiva. O contacto físico é proibido, excepto para os desportistas de elite. Esta excepção aplica-se igualmente aos programas desportivos organizados pela Sportlycée, com excepção das competições oficiais.

