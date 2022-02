O regime 3G no local de trabalho será opcional para empresas do setor privado, mas vai continuar a ser aplicado no setor público.

Pandemia

'Lei Covid'. O que muda a partir desta sexta-feira à noite

A nova 'lei covid' vem aligeirar a medidas de combate à covid-19 e as mudanças entram em vigor já esta noite, com os restaurantes a poderem ficar abertos até depois das 23 horas e as discotecas autorizadas a reabrir.

Isto significa, por isso, que a nova lei prevê a alteração do sistema 2G+ do CovidCheck para o 3G (vacinado, recuperado ou teste negativo), na Horeca, desporto e atividades culturais. A exceção continua a ser nas estruturas da Saúde, onde o regime 3G+ continua a vigorar, isto é, os visitantes terão de fazer um teste rápido no local.

Conselho de Estado adverte que nova 'lei covid' arrisca criar desigualdades entre trabalhadores Apesar de não se opor formalmente às novas regras contra a covid-19, que deverão ser aprovadas brevemente, o Conselho de Estado deixa algumas observações e críticas ao projeto de lei, nomeadamente ao CovidCheck nas empresas.

Se a empresa não optar pelo sistema 3G, aplicam-se a obrigação de máscara e respeitando da distância se o número de trabalhadores for superior a dez no mesmo local.

Como já estava previsto, acaba a obrigação de fechar às 23h para os estabelecimentos da Horesca. As discotecas podem assim reabrir esta sexta-feira à noite.

A quarentena para quem teve contacto com alguém que testou positivo está suspensa. Por outro lado, o isolamento para infetados continua obrigatório, mas é possível sair desta condição após testar negativo dois dias seguidos.

Eventos públicos e privados

Há novas regras para os encontros particulares:

- Para encontros até 10 pessoas não há restrições sanitárias a ter em conta.

- Para reuniões entre 11 e 50 pessoas (inclusive) é necessário usar máscara e manter a distância mínima de dois metros, se o evento não for organizado com CovidCheck.

- Entre 51 a 200 pessoas (inclusive) são impostas as condições de usar máscara e estar sentado e uma distância mínima de dois metros.

- Reuniões de 201 a 2.000 pessoas estão sujeitas ao regime CovidCheck.

- Ajuntamentos de mais de 2.000 pessoas já estão sujeitos ao protocolo de saúde validado pela Direção da Saúde.

Vacinação de menores

Para todos os menores até aos 15 anos é suficiente a autorização de um dos pais para a vacinação.

A nova 'lei covid' mantém que a partir dos 16 anos os menores não necessitam do consentimento parental para serem vacinados contra a covid-19.

O novo projeto de lei foi aprovado com 31 votos e 29 contra.



