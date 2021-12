Os membros do Parlamento que fazem parte da Comissão de Saúde reuniram-se esta sexta-feira para trabalhar nas alterações aos texto da nova lei covid.

Alterações

Lei covid. Novo certificado para quem não se pode imunizar e registo em lista de vacinados

Paula DE FREITAS FERREIRA Os membros do Parlamento que fazem parte da Comissão de Saúde reuniram-se esta sexta-feira para trabalhar nas alterações aos texto da nova lei covid.

Os membros do Parlamento que fazem parte da Comissão de Saúde reuniram-se esta sexta-feira para trabalhar nas alterações aos texto da nova lei da Covid, que será votada na Câmara quinta ou sexta-feira da próxima semana.

Entre as alterações contam-se a adoção de um novo certificado, além do certificado CovidCheck, que será disponibilizado a pessoas que não podem ser vacinadas por motivos médicos. Estas pessoas também poderão fazer testes rápidos no local a que pretendem aceder.

De acordo com a RTL, o texto foi alterado também com as indicações do parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), que recomendava o registo voluntário numa lista de todos os cidadãos vacinados ou que se recuperaram do vírus, para facilitar o sistema CovidCheck.

A nova lei indica que a inscrição é voluntária e que o nome pode ser retirado a qualquer momento, se assim solicitado. O conteúdo da lista seria excluído após a lei expirar.

Decisão de mostrar ou não o CovidCheck no trabalho deve ser respeitada

Resguardado está o direito de recusa de registo, que não vai prejudicar o trabalhador que assim o decida. O diploma também refere que a decisão de mostrar ou não o CovidCheck no trabalho deve ser respeitada.

Houve ainda alterações ao parágrafo do texto que diz respeito a vacinas e farmácias. O Conselho de Estado levantou uma série de ambiguidades jurídicas e, por isso, o novo texto especifica que o farmacêutico pode vacinar maiores de 16 anos e sem receita médica, desde que receba treino adequado para o fazer.

Segundo o relator da lei da Covid, Mars di Bartolomeo, citado pela RTL, a próxima lei Covid será votada na Câmara na quinta-feira ou sexta-feira da próxima semana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.