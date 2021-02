A versão atual do novo projeto de lei teve a oposição do organismo num dos pontos, que dava poderes a apenas um ministro em detrimento do Governo.

Lei Covid não respeita a separação de poderes, alerta Conselho de Estado

A versão atual do novo projeto de lei teve a oposição do organismo num dos pontos, que dava poderes a apenas um ministro em detrimento do Governo.

A formulação da atual versão do novo projeto de lei Covid mereceu a oposição do Conselho de Estado por não respeitar a separação de poderes em um dos seus pontos.

Em causa está o artigo 2 que prevê que poderes normalmente geridos por todo o Governo sejam atribuídos apenas a um único ministro, neste caso ao ministro da Educação, Claude Meisch.

Reconhecendo a necessidade de medidas de suspensão temporária nas estruturas escolares e educativas, devido à pandemia, o Conselho de Estado alerta que a atual disposição legislativa, na maneira como está formulada, não respeita a separação de poderes.

"O texto do projeto de lei procura dar um seguimento legal a uma decisão do Governo sobre a suspensão temporária da atividade e serviços de educação e acolhimento para os quais o legislador não fixou quadro legal. Tal como está formulada, a disposição em consideração não respeita o princípio da separação de poderes. O mecanismo legal dá a um Ministro o direito de anular uma decisão tomada pelo Governo, o que constitui uma interferência do poder legislativo no poder executivo", explica a apreciação do Conselho de Estado.

De acordo com o organismo, a lei proposta limita, assim, as "prerrogativas do Governo na medida em que investe o ministro da Educação, Infância e Juventude, na sua missão, de manter abertas certas estruturas para fins específicos, em benefício da resolução de problemas por si identificados".

Se o Governo tem o direito de tomar medidas para suspender temporariamente as atividades dos serviços educativos e de acolhimento de crianças, "não caberá à lei autorizar um ministro a impor-lhes limites", considera o Conselho de Estado, que, por isso, "opõe-se formalmente à disposição em consideração", e que sugere, caso a urgência de aprovação da lei não permita a reformulação do ponto, que este seja removido.

