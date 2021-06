A partir de 13 de junho deixou de haver recolher obrigatório no Grão-Ducado, em linha com o alívio das regras sanitárias da nova 'lei covid'.

Mais de 70 pessoas multadas durante a última fiscalização do recolher obrigatório

Henrique DE BURGO A partir de 13 de junho deixou de haver recolher obrigatório no Grão-Ducado, em linha com o alívio das regras sanitárias da nova 'lei covid'.

A polícia grã-ducal efetuou na semana passada 224 fiscalizações, em todo o país, no âmbito do combate à propagação do coronavírus. Do total, 140 fiscalizações referem-se ao recolher obrigatório, sendo que a polícia multou 72 pessoas por incumprimento desta medida, que deixou de estar em vigor desde domingo, 13 de junho.

Outras seis pessoas foram também multadas devido ao incumprimento de outras regas sanitárias, e três casos foram reportados às autoridades competentes.



A nova 'lei covid' decretou o fim de recolher obrigatório e o aligeiramento de outra medidas para conter a pandemia no país. Entre elas estão ainda a aplicação móvel 'CovidCheck' que vai estar no centro do alívio das regras no país.

A abertura dos estabelecimentos da Horeca até mais tarde, o alargamento do limite máximo de pessoas em ajuntamentos privados ou públicos são outras das medidas.

