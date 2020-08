O Conselho do Governo presidido por Xavier Bettel decidiu prolongar as regras até ao final do ano.

Lei contra a covid-19 prolongada até 31 de dezembro

Redação

O Conselho do Governo decidiu prolongar as medidas de combate à propagação do coronavírus até 31 de Dezembro de 2020.

Inicialmente, a lei alterada de 17 de Julho de 2020, que entrou em vigor no final de Julho, deveria ser aplicada até ao final de Setembro.

Uma legislação que prevê um limite de 10 pessoas para reuniões, o encerramento à meia-noite de bares e restaurantes, e a obrigação de usar máscaras nestes estabelecimentos (excepto para os clientes sentados às suas mesas), nos transportes públicos e em todos os locais onde a distância de segurança não possa ser respeitada.





