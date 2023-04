O preço dos bens alimentares continua a subir mês a mês. Também a restauração e as creches estão mais caras, indica o Statec.

Alimentação

Legumes e manteiga aumentaram quase 30% num ano no Luxemburgo

A cada mês que passa, o cabaz alimentar está cada vez mais caro no Luxemburgo. Só num ano, os legumes frescos aumentaram 28,5% e a manteiga 27,5%, e estes são os produtos com maiores aumentos anuais, indica o Instituto Nacional de Estatísticas do Luxemburgo (Statec) no relatório mensal sobre a inflação e índice de preços de consumo nacional.

O preço dos bens alimentares continuam a subir fortemente, e em março, aumentaram 1,4% em relação ao mês de fevereiro. Os legumes frescos (+3,6%), carne de porco (+3,2%), azeite (+3,1%) e fruta fresca (+2,4%) foram os produtos com maior aumento de preços. Mas, houve outros alimentos que até baixaram de preço, como as massas e cuscuz (-1,6%) e os frutos do mar congelados (-1,6%).

Restauração e creches a aumentar

Também os preços dos serviços continuam a subir no país. O aumento de preços registou-se na restauração (+0,6%), com os restaurantes, cafés e discotecas mais caras. Também na educação, as creches e centros de dia infantis aumentaram as prestações (+2,2%), indica o Statec. No lazer, os preços das viagens organizadas subiram 1,8%. Contudo, a hotelaria desceu, assim como o preço das flores.

Como resultado principal do aumento de preço do cabaz alimentar, o índice nacional de preços ao consumidor de março, calculado pelo Statec, subiu 0,3% em relação ao mês anterior. Já a taxa de inflação anual baixou, fixando-se em 3,6%, contra 4,3% no mês anterior. A média semestral do índice atrelado à base 1.1.1948 passa de 967,48 para 970,01 pontos. A próxima indexação será acionada quando o valor de 988,76 for atingido, lembra o Statec.

