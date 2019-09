Os portugueses recenseados no consulado de Portugal no Luxemburgo são os terceiros da lista dos que mais votaram, por carta, até ao momento para as eleições legislativas.

Legislativas. Portugueses no Luxemburgo são os terceiros que mais votaram até agora

De acordo com os mais recentes dados da Administração Eleitoral, referente ao número de votos remetidos pelos emigrantes, até ontem tinham votado por correspondência 1.466 portugueses inscritos no Luxemburgo, um número bastante inferior ao potencial dos cerca de 47 mil eleitores inscritos no consulado (47.023).

À frente do Luxemburgo votaram já 12.957 eleitores em França e 2.873 na Alemanha.

Quanto aos números globais, dos 1,5 milhões de eleitores portugueses inscritos no estrangeiro, até ao momento a administração eleitoral portuguesa recebeu apenas 19.852 cartas de resposta com o voto.

Recorde-se que do milhão e meio de eleitores portugueses no estrangeiro, apenas 2.242 optaram pelo voto presencial nos consulados, incluindo três no Luxemburgo. A grande maioria deverá então votar por correspondência.

Henrique de Burgo