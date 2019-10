No Luxemburgo votaram 7.311 eleitores, mas até quarta-feira, data limite para a receção dos boletins de voto, poderá ainda aumentar.

Legislativas. Número de votos dos emigrantes continua a aumentar

Henrique DE BURGO A maioria dos eleitores vota por correspondência. O voto presencial só foi opção para três portugueses residentes no Grão-Ducado.

A menos de uma semana do prazo para a receção do boletim de voto, o número de votos dos emigrantes continua a aumentar.

De acordo com os números publicados hoje, deram entrada na Administração Eleitoral de Portugal 7.311 votos por correspondência de portugueses no Grão-Ducado. Feitas as contas, são 15,5% dos 47 mil eleitores recenseados no consulado português no Luxemburgo.

Globalmente, o número de votos também não para de aumentar. No espaço de três dias, chegaram à Administração Eleitoral cerca de mais 30 mil votos dos emigrantes, somando agora 133 mil votos.

O Luxemburgo é o sexto país com mais votos, 7.311, enquanto a França é, de longe, o país com mais votantes: perto de 43 mil.

Em segundo lugar está o Brasil, com 23 mil votos, seguido pela Suíça, com perto de 21 mil (20.822), o Reino Unido, com nove mil (9.053) e a Alemanha, com oito mil (8.008).

Recorde-se que do milhão e meio de eleitores portugueses no estrangeiro, apenas 2.242 optaram pelo voto presencial nos consulados, incluindo três no Luxemburgo.

O voto dos emigrantes vai eleger dois deputados pelo círculo da Europa e outros dois pelo círculo fora da Europa.

O limite para a receção do boletim de voto é o dia 16 de outubro, próxima quarta-feira, e até lá os números podem aumentar.