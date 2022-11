As listas de partidos e candidatos deverão ser divulgadas na primavera do próximo ano, mas Xavier Bettel já afirmou estar disponível para encabeçar a do DP, se o partido quiser.

Eleições

Legislativas luxemburguesas marcadas para 8 de outubro de 2023

Redação As listas de partidos e candidatos deverão ser divulgadas na primavera do próximo ano, mas Xavier Bettel já afirmou estar disponível para encabeçar a do DP, se o partido quiser.

Já é conhecido o dia em que se irão realizar as próximas eleições legislativas no Luxemburgo.

O governo anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que o escrutínio se realizará, "em virtude das disposições do artigo 134 da lei eleitoral, no domingo 8 de outubro de 2023".

O mesmo comunicado refere que os eleitores serão chamados a escolher os 60 deputados do Parlamento, sendo "convocados, como habitualmente, pelas suas respetivas comunas de residência com pelo menos cinco dias de antecedência".

Possíveis candidatos

Embora ainda falte tempo para a campanha arrancar, alguns nomes já foram lançados para a futura corrida eleitoral, desde logo o do atual primeiro-ministro, Xavier Bettel, que em outubro deste ano disse, numa entrevista à rádio 100,7, estar disposto a ser o cabeça-de-lista do Partido Democrático (DP) nestas próximas eleições legislativas, caso o partido assim o deseje.

Xavier Bettel quer continuar a ser primeiro-ministro do Luxemburgo Atual primeiro-ministro lidera o Luxemburgo desde 2013.

Quem também não rejeita poder vir a entrar na disputa é Paulette Lenert. A ministra da Saúde e membro do LSAP é, juntamente com o ministro Jean Asselborn, também do LSAP, a figura política mais popular do país, segundo o Polimonitor.

Sem confirmar diretamente a intenção de se candidatar, a governante manifestou, em declarações à Paperjam, no passado mês de outubro, vontade de encabeçar a lista dos socialistas, embora admita que "a decisão é tomada internamente e ainda não foi discutida".

Paulette Lenert não descarta candidatura a primeira-ministra Ministra da Saúde expressou a vontade de se envolver ainda mais na política do país.

Fora das escolhas partidárias mais sonantes está uma possível candidatura de Gérard Schockmel, como lembra o Virgule. O especialista em doenças infecciosas dos hospitais Robert-Schuman disse a 29 de julho que ponderava a possibilidade de concorrer ao Parlamento.

As listas de partidos e candidatos deverão ser definidas e divulgadas na primavera.





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.