Legislativas: Étienne Schneider (LSAP) e Claude Wiseler (CSV) candidatos a primeiro-ministro

Étienne Schneider vai ser o candidato do LSAP a primeiro-ministro nas eleições legislativas deste ano, enquanto Claude Wiseler é o candidato do CSV.

Tantos os socialistas como os cristãos-sociais sociais reuniram este fim de semana em congresso.

Os socialistas do LSAP realizaram a reunião magna em Strassen, onde o atual vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Étienne Schneider, foi eleito com 94,74% dos votos.

O ministro da Economia volta assim a entrar na corrida pela segunda vez enquanto cabeça de lista do LSAP, depois das legislativas de 2013.

Já o Partido Cristão Social (CSV) reuniu em congresso, em Ettelbruck. Claude Wiseler, o atual líder do grupo parlamentar do CSV, é cabeça de lista e candidato do partido a primeiro-ministro.

Na repartição geográfica, Wiseler é o cabeça de lista do círculo eleitoral do centro, onde também figura a eurodeputada Viviane Reding.

Os eleitores luxemburgueses são chamados às urnas nas legislativas de 14 de outubro, para eleger um novo Parlamento luxemburguês, de onde sairá o futuro primeiro-ministro do país.

