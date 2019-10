A taxa de abstenção entre os emigrantes deverá aumentar, depois da entrada em vigor do recenseamento automático, no ano passado. Nas eleições legislativas de 2015 votaram 11,6% dos eleitores no estrangeiro, acima dos atuais 5,8%.

Legislativas: 11% de portugueses inscritos no Luxemburgo já votaram

Henrique DE BURGO A taxa de abstenção entre os emigrantes deverá aumentar, depois da entrada em vigor do recenseamento automático, no ano passado. Nas eleições legislativas de 2015 votaram 11,6% dos eleitores no estrangeiro, acima dos atuais 5,8%.

A dois dias das eleições legislativas em Portugal, os novos dados publicados hoje pela Administração Eleitoral dão conta de que 5.229 portugueses no Luxemburgo já votaram por correspondência.

Feitas as contas, são 11% dos 47 mil portugueses inscritos para votar no Consulado de Portugal no Grão-Ducado.

O Luxemburgo é o sexto país com mais votos: 5.229. A lista é liderada pelos portugueses residentes em França, com 35 mil votos (35.182), seguida pelo Brasil (11.322) e Suíça (9.779).

À frente do Luxemburgo aparecem ainda a Alemanha (6.613) e o Reino Unido (5.465).

Recorde-se que do milhão e meio de eleitores portugueses no estrangeiro, apenas 2.242 optaram pelo voto presencial nos consulados, incluindo três no Luxemburgo.

Quanto aos números globais dos votos por correspondência, deram já entrada na Administração Eleitoral 88 mil cartas de resposta com o voto, ou seja, apenas 5,8% dos 1,5 milhões de eleitores no estrangeiro.

A manter-se estes números de participação dos emigrantes, a taxa de abstenção deverá aumentar em relação às últimas eleições legislativas de 2015. Na altura votaram 11,6% dos eleitores inscritos no estrangeiro, ou seja, 28 mil dos cerca de 243 mil eleitores.

Recorde-se que o recenseamento automático para os emigrantes, que entrou em vigor em agosto do ano passado, gerou um aumento exponencial do número de eleitores no estrangeiro: de cerca de 300 mil para perto de um milhão e meio.