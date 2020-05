A petição que apela à introdução do direito ao teletrabalho na rotina do Luxemburgo, para além do limiar anual actualmente permitido, recolheu mais de 4.500 assinaturas.

Legislação do teletrabalho vai a debate público

A petição pública de Emmanuelle Remy e do seu marido Serge, solicitando que o Código do Trabalho luxemburguês inclua direito ao teletrabalho, recolheu mais de 4500 assinaturas no site da Câmara de Deputados.

O assunto será, portanto, objeto de um debate público com o ministro em causa e os deputados. Como lembrete, os dois peticionários gostariam que os empregados pudessem trabalhar metade do seu tempo de trabalho diário ou semanal em casa.

De acordo com Serge Remy, a crise do coronavírus evidenciou as muitas vantagens desta forma de trabalhar: "As tarefas solicitadas podem muitas vezes ser realizadas na casa do empregado. A ausência de viagens entre a casa e o local de trabalho reduz consideravelmente o stress, o risco de acidentes e a poluição atmosférica", declarou ao L'Essentiel.

O actual quadro legislativo estabelece uma quota anual para os teletrabalhadores. Desde 1 de Janeiro deste ano, o Luxemburgo permite que os trabalhadores fronteiriços franceses teletrabalhem 29 dias por ano.





O limiar de tolerância é inferior para os trabalhadores fronteiriços belgas (24 dias/ano) e para os trabalhadores fronteiriços alemães (19). É de notar que as regras relativas a este modo de trabalho são actualmente flexibilizadas devido à crise dos coronavírus.

Os dias de teletrabalho realizados desde 14 de Março não são contabilizados na quota anual permitida.





