Legalização da cannabis continua na gaveta

Atrasado pela pandemia, o projeto lei que pretende legalizar a venda de cannabis no país depende das discussões interministeriais para ver a luz do dia.

Com as eleições de 2023 ao virar da esquina, a coligação governamental ainda não cumpriu a promessa de legalizar a venda de cannabis no Grão-Ducado, dando a acordada machada final no mercado negro que continua a alimentar os consumidores mais ou menos assíduos da substância sem contribuir para os cofres do Estado.

Nas mãos do Ministério da Saúde de Paulette Lenert, o projeto lei foi atrasado pela pandemia. A garantia foi dada pela própria governante em resposta a uma pergunta parlamentar da bancada dos conservadores do CSV.

Embora vaga em relação a um prazo para a conclusão da revolução legislativa, Lenert garantiu que o trabalho continua embora esteja longe de estar concluído.

Ao que tudo indica as discussões intermenisteriais continuam para "optimizar" a lei. De facto, além do Ministério da Saúde, também o Ministério das Finanças e o da Justiça têm uma palavra a dizer sobre o futuro da cannabis recreativa. Logo na apresentação da proposta em 2018, o Governo liderado por Xavier Bettel garantia que todo o Executivo participaria na implementação da legislação.

Luzes

Há cerca de um ano, as autoridades luxemburguesas levantaram o véu em relação ao futuro. Na altura, anunciou-se que o país teria 14 postos de venda desta droga leve. A quantidade autorizada aos consumidores seria limitada a 30 gramas por mês.

Tal como o Contacto relatava em fevereiro do ano passado, o consumo deverá continuar a ser proibido em locais públicos. Caberá ao Ministério da Saúde a vigilância aos produtores e à qualidade dos produtos.

