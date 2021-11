A próxima linha que liga a Cidade do Luxemburgo à capital das Terras Vermelhas vai passar por Pontpierre. O ministro da Mobilidade acaba de detalhar as razões da sua escolha.

Luxemburgo 1 3 min.

Ligação Luxemburgo-Belval

Eléctrico rápido só vai parar em Foetz

Patrick JACQUEMOT A próxima linha que liga a Cidade do Luxemburgo à capital das Terras Vermelhas vai passar por Pontpierre. O ministro da Mobilidade acaba de detalhar as razões da sua escolha.

Quanto menos paragens fizer no caminho, mais o elétrico que liga Esch-sur-Alzette à Cidade do Luxemburgo irá justificar o seu nome: "rápido". Apesar de 13 novas estações já terem sido anunciadas ao longo do percurso, Foetz é até agora a única paragem a meio do percurso, caso para levantar a questão "porquê"? Pontpierre, por exemplo, é um município muito mais densamente povoado a três quilómetros de distância.

Para François Bausch (do partido dos Verdes), Foetz tem muitas outras vantagens. Segundo o ministro da Mobilidade: "Até 2030, há um potencial de serviço significativo a 4.200 pessoas, incluindo 2.300 visitantes e 1.900 postos de trabalho num raio de 500 metros a partir da paragem prevista".

DR

Segundo o ministro, quando se trata de finalizar a rota final desta ligação, não devemos concentrar-nos na linha existente, mas sim no que irá acontecer na década vindoura. A linha entre Cloche d'Or e o território Minett só entrará em serviço em 2028 e a sua extensão a Belval em 2030.

Até lá a paisagem sociodemográfica das zonas atravessadas terá mudado consideravelmente. Mas uma das constantes do projeto é que ao longo deste novo corredor de elétrico, haja poucos habitantes ou funcionários para trabalhar. De facto, as duas zonas abrangidas por esta ligação estão bem definidas: a capital (e Cloche d'Or) por um lado, e a zona mais vasta de Esch, que continuará a crescer nos próximos anos. Esperam-se 3.700 novos habitantes no novo distrito das Lentes Vermelhas e centenas de residentes e funcionários para ocupar as torres de Belval.

Assim, aos olhos do ministro, não há necessidade de criar muitas paragens intermédias. Em resposta às perguntas de Cécile Hemmen e Yves Cruchten (LSAP) sobre a preferência por Foetz, o ministro da Mobilidade salientou também a "urbanização difusa" de Pontpierre.

Ciclistas podem ajudar a medir os níveis de poluição atmosférica no Luxemburgo Cientistas estão a pedir aos ciclistas do Grão-Ducado para fixar sensores às bicicletas durante uma semana para analisar a qualidade do ar do país.

As cidades de Ehlange, Wickrange e Pontpierre já têm "como espinha dorsal" a Three Townships Road. "Uma paragem em Pontpierre no nó da auto-estrada teria apenas um pequeno potencial de utilizadores. O facto é que as pessoas nesta área não serão deixadas a depender apenas dos seus carros pessoais para a mobilidade. O setor será servido por linhas de autocarros "que tirarão partido da faixa de autocarros/carpool no corredor multimodal A4 e oferecerão um serviço rápido", promete François Bausch.

O ministro ecologista elogiou esta solução de autocarro, indicando que para os habitantes das localidades ao longo da rota Des Trois Cantons, esta solução de autocarro provará ser "mais vantajosa". Em primeiro lugar, porque as paragens de autocarro serão localizadas mais perto das suas casas. Em segundo lugar, porque estas linhas de autocarros levá-los-ão diretamente aos pontos de transbordo servidos por vários elétricos e linhas de autocarro.

O facto é que embora as linhas principais deste projeto de eléctrico rápido tenham sido estabelecidas, a rota final não está estritamente definida. A aquisição de todas as parcelas de terreno necessárias para acomodar a colocação dos carris ainda está por fazer. O objetivo é correr a cada sete minutos neste eixo norte-sul durante a hora de ponta e ligar Cloche d'Or e o distrito de Alzette em apenas 14 minutos.

Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.