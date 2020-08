Colisões, atropelamento e fuga. Em pouco mais de uma hora, três condutores embriagados obrigaram à intervenção das autoridades.

Álcool provocou três acidentes no espaço de uma hora

Na noite de quarta-feira, pelo menos três acidentes de viação tiveram o excesso de álcool no sangue na origem. O primeiro ocorreu logo por volta das 23h da noite, quando um condutor colidiu com um carro estacionado na Rue de Ermesinde, na capital. A poucos metros, a patrulha da polícia não só presenciou o momento como aprendeu, de imediato, a carta ao homem que tinha uma quantidade elevada de álcool no sangue.

Cerca de 45 minutos depois, outro condutor colidiu com uma viatura que estava estacionada na rue Basse em Bergem, depois de um "atropelamento e fuga", como relata o boletim de ocorrência das autoridades. Embriago, acabou sem carta de condução.

A noite terminou com um terceiro acidente perto da rotunda de Raemerich em Esch-sur-Alzette. Um condutor perdeu o controlo do seu carro, bateu no pavimento, perfurou dois pneus. Embora também tenha acusado álcool no sangue, mantêm por enquanto a licença para conduzir.

