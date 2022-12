Os dados são de um estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

Sinistralidade rodoviária

Álcool presente em 21% dos acidentes mortais no Luxemburgo

O álcool está presente em 21% dos acidentes de viação mortais no Luxemburgo. Se se tiver em conta todos os acidentes, com e sem vítimas mortais, a substância está presente em 18% dos desastres.



Os dados figuram num estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec), que analisou a presença de álcool nos acidentes rodoviários registados ao longo de cinco anos (2017-2021).

A análise revela que, embora a maior parte dos acidentes aconteça nas aglomerações, aqueles onde foi detetada a presença de álcool acontecem muito nas autoestradas. As estatísticas são as seguintes: ao passo que ‘apenas’ 10% de todos os acidentes acontecem nas autoestradas, a taxa de acidentes envolvendo álcool nas autoestradas sobe para 17%. Já nas aglomerações, a proporção de acidentes com álcool é inferior à dos acidentes nos quais a substância não foi detetada (46% contra 50%).

Sobre as circunstâncias dos acidentes, os sinistros nos quais houve presença de álcool tendem a envolver um embate contra árvores, carros estacionados ou objetos fixos fora da estrada. As colisões com outros veículos em andamento são menos frequentes.

