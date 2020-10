No Grão-Ducado, a maioria dos acidentes de viação continuam a ser provocados pelo consumo excessivo de bebidas alcóolicas.

Álcool no sangue. Polícia apreende três cartas de condução

No Grão-Ducado, a maioria dos acidentes de viação continuam a ser provocados pelo consumo excessivo de bebidas alcóolicas.

A polícia luxemburguesa apreendem três cartas de condução na noite de sábado para domingo, entre Diekirch e Hosingen.

Em todos os casos, os condutores acusaram uma elevada taxa de álcool no sangue. No caso da mulher que foi parada quando conduzia em ziguezague na autoestrada de Diekirch, os testes também acusaram consumo de estupefacientes não especificados no relatório da polícia grã-ducal.

Noutro controlo, em Medernach, outra mulher foi interceptada depois de "provocado danos materiais com a sua viatura". Embriagada, ficou impedida de conduzir.

Finalmente, em Hosingen, outro homem ficou sem carta de condução, depois de ter parado o carro no meio da estrada sem razão aparente e ter acusado uma elevada taxa de álcool no sangue.

