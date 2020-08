No boletim diário, a polícia grã-ducal relata vários acidentes, todos envolvem uma elevada taxa de álcool no sangue.

Álcool no sangue faz três acidentes numa noite

No boletim diário, a polícia grã-ducal relata vários acidentes, todos envolvem uma elevada taxa de álcool no sangue.

Em poucas horas, as autoridades luxemburguesas foram acionadas para dar resposta a três acidentes rodoviários, de Differdange a Esch-sur-Alzette. Em comum, o facto dos condutores envolvidos terem acusado álcool no sangue.

De acordo com o boletim diária da polícia-grã-ducal, o primeiro acidente aconteceu no sul de país. Residente em Esch, uma mulher ligou para o número de emergência a dar conta do embate da viatura contra a sua casa.

Pouco depois, por volta das 22h, a divisão de trânsito e uma ambulância resgataram os dois ocupantes de um carro que embateu numa árvore enquanto fazia marcha atrás. Com ferimentos ligeiros, ambas as pessoas recusaram a ajuda médica no local, não tendo sido transportados para o hospital. Com uma elevada taxa de álcool no sangue, o condutor foi multado e ficou proibido de conduzir.

Finalmente, por volta da 1 da manhã, um motorista perdeu o controlo do seu veículo em Differdange, atingindo um carro estacionado. A violência do impacto provocou uma reacção em cadeia, que resultou na danificação de dois outros veículos. Também ficou sem carta de condução.

