Acidente

Álcool ao volante. Acidente entre Fentange e Bivange deixa passageiro em estado grave

Mais um aparatoso acidente nas estradas do país ligado ao consumo de álcool. Um passageiro está em estado grave e o condutor também foi parar ao hospital, com ferimentos.

Depois de sair da estrada, o carro com os dois ocupantes embateu contra o muro da ponte ferroviária e ficou imobilizado numa vala.

O passageiro foi transportado para o hospital com ferimentos graves. O motorista também ficou ferido e seguiu igualmente para o hospital.

O Ministério Público ordenou uma investigação do acidente e a polícia confiscou a carta de condução do motorista, que estava alcoolizado.



