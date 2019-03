Quando falta ainda apurar 28 mandatos de três setores, a OGBL conseguiu 19 lugares na Câmara dos Assalariados, a LCGB 10 e os sindicatos dos caminhos de ferro três.

LCGB "rouba" dois lugares à OGBL na Câmara dos Assalariados

Henrique DE BURGO Quando falta ainda apurar 28 mandatos de três setores, a OGBL conseguiu 19 lugares na Câmara dos Assalariados, a LCGB 10 e os sindicatos dos caminhos de ferro três.

Os resultados provisórios das eleições sociais para os 60 lugares da Câmara dos Assalariados atribuem a vitória à central sindical OGBL, com 19 lugares, mas quem conquista lugares é a concorrente LCGB. A central sindical cristã LCGB "roubou" à OGBL um mandato no setor da construção e outro no setor das outras indústrias, conquistando até agora 10 lugares.



Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os resultados definitivos dizem respeito a seis dos nove setores com representação na Câmara dos Assalariados, faltando escrutinar os setores financeiro, serviços e pensionistas.



No grupo 1, do setor da siderurgia, não há mudanças em relação a 2013. Dos cinco representantes, a OGBL mantém três e a LCGB dois. A taxa de participação é a mais elevada de todos os grupos: 76% (3.005 votantes de 3.929 eleitores) contra 55%, em 2013.



No grupo 2, onde há oito lugares em jogo no setor das outras indústrias, a LCGB rouba um lugar à OGBL em relação a 2013, passando de três para quatro representes, enquanto a OGBL desce de cinco para quatro.



No grupo 3, referente aos seis assentos do setor da construção, a LCGB ganha também outro lugar à sua principal concorrente. O sindicato cristão sobe de um lugar para dois assentos e a OGBL, que tinha cinco, passa a ter agora quatro.



No grupo 6, da administração pública, não há mudanças entre os quatro assentos: OGBL mantém os três lugares, LCGB um assento e o sindicato FGFC fica uma vez mais sem representatividade na Câmara dos Assalariados.

Quanto ao grupo 7, da saúde e ação social, também fica tudo igual a 2013, quanto aos seis assentos: OGBL cinco e LCGB um.

Por fim, no grupo 8, dos caminhos de ferro, o sindicato FNCTTFEL mantém os dois assentos e a Syprolux um.

Feitas as contas, e quando falta ainda conhecer os resultados para os setores financeiro (8 lugares), serviço (14 lugares) e pensionistas (seis lugares), estão atribuídos até agora 32 lugares. Os restantes 28 serão conhecidos em breve, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

