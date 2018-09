“Foi um passo atrás”. É com esta frase que o secretário sindical da LCGB, Tiago Ferreira, resume a segunda reunião de conciliação entre sindicatos e patronato do setor da construção civil.

LCGB. Reunião de conciliação no setor da construção foi “um passo atrás”

Os sindicatos e as organizações patronais regressaram esta quarta-feira à mesa das negociações, no Gabinete Nacional de Conciliação, na tentativa de desbloquear o impasse que dura há mais de dois anos para renovar o contrato coletivo de trabalho do setor da construção.

No rescaldo do encontro, e em declarações à Rádio Latina, Tiago Ferreira não poupou criticas ao patronato, sobretudo no que diz respeito à flexibilidade do tempo de trabalho.

Uma atitude que surpreendeu o sindicalista da LCGB. Tiago Ferreira diz que o patronato tinha dado a entender que deixaria cair a exigência de uma maior flexibilidade dos horários de trabalho.

Quer isto dizer que as negociações voltam à estaca zero.

Caso patrões e sindicatos não cheguem a um consenso até ao final do mês de outubro, Tiago Ferreira não descarta uma greve do setor.

Sindicatos e patrões não se entendem. Continua o impasse nas negociações sobre a renovação do contrato coletivo dos cerca de 18 mil trabalhadores do setor da construção.