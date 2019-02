O aumento do salário social mínimo (SSM) prometido pelo Governo tarda em ser aplicado, acusa a LCGB, que exige agora a isenção fiscal do SSM para fazer face à precariedade.

LCGB quer aumento e isenção fiscal do salário mínimo

O aumento do salário social mínimo (SSM) prometido pelo Governo tarda em ser aplicado, acusa a LCGB, que exige agora a isenção fiscal do SSM para fazer face à precariedade.

A central sindical LCGB lembra que o ordenado mínimo para os trabalhadores sem qualificações é atualmente de 1.781,69 euros, após dedução das cotizações sociais e dos impostos.

O montante fica, assim, abaixo do limiar da pobreza, que no Luxemburgo é de 1.804 euros, muito por causa dos preços do alojamento que sobem em média 5% por ano.

A LCGB apela ao Governo para agir rapidamente, através, por exemplo, da isenção de impostos para os trabalhadores que recebem o mínimo dos mínimos, ou seja, para os que não têm qualificações.

O SSM aumentou 1,1% em 1 de janeiro de 2019. A atualização fixou o salário mínimo não qualificado em 2.071,07 euros por mês e o qualificado em 2.485,29 euros, sendo estes os valores brutos.

O Governo pretende continuar a subida do SSM até aos 100 euros líquidos. Isso irá acontecer com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2019 através de uma lei que ainda não foi apresentada pelo executivo.





Susy Martins