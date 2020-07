Há denúncias de violação ao Código do Trabalho. As empresas não respeitam o descanso dos trabalhadores nem pagam horas suplementares.

LCGB preocupada com condições de trabalho dos camionistas

Susy MARTINS Há denúncias de violação ao Código do Trabalho. As empresas não respeitam o descanso dos trabalhadores nem pagam horas suplementares.

Muito solicitados para abastecer os supermercados durante o confinamento, os motoristas de transporte de mercadorias confrontam-se com uma degradação das suas condições de trabalho.

A denúncia é feita pela central sindical LCGB, segundo a qual “muitas empresas não estão a respeitar o contrato coletivo, o Código do Trabalho, o tempo de descanso dos condutores ou ainda não lhes pagam devidamente as horas suplementares.

Para além disto, no dia 1 de maio entrou em vigor um regulamento europeu que aumenta ainda mais a frustração junto dos condutores. O regulamento estipula que caso o assalariado trabalhe mais de 25% no país onde reside, este tem de se afiliar à Segurança Social do país de residência.Num país onde há muitos transfronteiriços isto traz muitas desvantagens para os camionistas, não terão direito, nomeadamente, ao abono de família ou ainda à licença parental.

Para agravar a situação, a LCGB acrescenta que certos patrões “forçaram” os seus assalariados a assinar uma adenda ao seu contrato de trabalho, através da qual renunciam ao contrato coletivo de trabalho do Luxemburgo, aplicando-se o do país de residência. O que para muitos trabalhadores representa um corte de quase metade do seu salário, uma vez que os países vizinhos têm condições de trabalho muito menos favoráveis que o Grão-Ducado.

Daí a central sindical reivindicar que a federação dos patrões do setor assuma as suas responsabilidades e respeite o direito de trabalho e convenção coletiva do Luxemburgo, reconhecendo ao mesmo tempo o mérito destes condutores durante esta crise sanitária.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.