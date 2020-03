LCGB exige "paragem imediata" de todas as atividades económicas não essenciais

A central sindical LCGB quer que o Governo vá mais longe no que toca ao encerramento de atividades económicas não essenciais, de forma a travar a propagação do Covid-19.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o sindicato reivindica o "encerramento imediato de todas as atividades económicas não essenciais de forma a proteger os interesses vitais da população e do país". Em causa estão, por exemplo, ramos como a produção de aço e o setor automóvel, que, segundo a central sindical, devem ser paralisados durante a atual crise pandémica.

A LCGB diz estar consciente do impacto da medida na economia, admitindo que poderemos vir a assistir à maior crise económica desde a Segunda Guerra Mundial. O sindicato insiste, no entanto, que a saúde é mais importante do que o lucro financeiro. A LCGB acrescenta que a medida permitiria também canalizar todo o material de proteção existente (luvas, máscaras, etc.) para os setores que são absolutamente cruciais nesta altura.

No mesmo comunicado, a central sindical aproveita para comentar as medidas anunciadas recentemente pelo governo, nomeadamente o aumento do horário semanal de trabalho - de 40 para 60 horas - em determinados setores.

O recurso a essa medida deve ser feito apenas "em último caso", diz a LCGB, que defende, em primeiro lugar, um reforço dos efetivos nos setores em questão e o respeito do tempo de descanso. O sindicato avisa: "trabalhadores cansados e exaustos são mais vulneráveis ao erro e à doença".



Recentemente, a central sindical OGBL denunciou a existência de "pelo menos três trabalhadores dos supermercados" contaminados com o Covid-19 no Luxemburgo.

