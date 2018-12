Os trabalhadores abrangidos por um contrato coletivo também devem ter direito ao dia extra de férias. Esta é a posição do presidente da central sindical LCGB.

LCGB exige dia extra de férias também para quem tem contrato coletivo

A reação de Patrick Dury surge na sequência do anúncio do Governo de adicionar mais um dia de férias por ano, a partir de 2019.

Isto significa 26 dias de férias por ano para os trabalhadores do setor privado, ou seja, mais um [dia] do que atualmente. Contudo, ao que a Rádio Latina apurou há patrões que não tencionam conceder esse dia extra de férias aos seus empregados. Em causa, os trabalhadores abrangidos por um contrato coletivo, que já beneficiam de mais dias de férias do que os 25 contemplados no Código do Trabalho.

Tudo indica que os patrões que assinaram um contrato coletivo com a delegação de pessoal não serão obrigados a conceder um dia extra de férias aos seus trabalhadores se o contrato coletivo já incluir pelo menos 26 dias de férias por ano.

Ora, Patrick Dury defende que todos os trabalhadores devem usufruir desse dia suplementar de férias, independentemente da sua situação contratual.

O presidente da central sindical LCGB antevê negociações com o Governo e também entre delegações de pessoal e patrões – nas empresas onde vigoram contratos coletivos de trabalho –, com o objetivo de reivindicar que o dia extra de férias seja garantido para todos os trabalhadores do setor privado, a partir de 2019.